0 Facebook Michelle Hunziker racconta il grande dolore: “Dopo un lutto è quello più forte” Spettacolo 10 Novembre 2022 13:27 Di redazione 2'

Michelle Hunziker ha parlato del dolore provato per le separazioni avute. La show girl dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, ha dovuto affrontare anche la rottura con Tommaso Trussardi. Sebbene le ultime indiscrezioni assicurino che la conduttrice svizzera sia tornata assieme al manager, il settimanale Diva e Donna ha da poco pubblicato una serie di fotografie di una vacanza assieme sulle Dolomiti in cui si scambiano alcune tenerezze, la Hunziker ha descritto le rotture avute come una forte sofferenza.

Il dolore di Michelle Hunziker

Proprio mentre rispondeva a una serie di domande dei suoi followers sui social, a una utente che le ha raccontato come stesse soffrendo per la separazione dal marito, ha detto: “La separazione rappresenta un grande dolore. E dopo il lutto è scientificamente provato che davvero è la cosa che può stressare di più l’essere umano, per cui ti capisco benissimo. Ti voglio tanto bene e sappi che il tempo guarisce tutto e prima o poi riuscirai a vedere tutto col sorriso, riempiendo il tuo cuore dei momenti più belli che hai vissuto in questi anni di matrimonio, vedrai… sarà cosi e salverai tutte le cose belle“.

Poi ha spiegato che lei per superare questo dolore nella vita ha cancellato le cose brutte per ricordare solo le belle. Il dolore cui si riferisce riguarderà con molto probabilità anche la separazione da Eros Ramazzotti, anche perché se è vero che con Trussardi starebbero provando a ricucire il loro rapporto, la sofferenza avrebbe di nuovo lasciato spazio all’amore.