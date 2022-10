0 Facebook “Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi di nuovo assieme”, arriva il commento della show girl News 24 Ottobre 2022 09:04 Di redazione 2'

Da giorni sui tabloid di cronaca rosa non si parla d’altro, Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi sarebbero tornati assieme. A lanciare la bomba è stato il settimanale Chi che ha pizzicato la show girl e l’imprenditore di nuovo assieme. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini i due avrebbero deciso di riprovarci. Non è tardata ad arrivare la risposta della show girl che da sempre si diverte a commentare i rumors che la riguardano.

Michelle Hunziker commenta il riavvicinamento con Trussardi

Il tabloid, oltre a parlare del riavvicinamento tra Michelle e Tommaso, ha rivelato anche un presunto retroscena secondo cui Trussardi avrebbe dettato alcune regole. Pare che avrebbe messo il veto su interviste riguardo alla vita privata, vorrebbe che la loro relazione proseguisse lontano dai riflettori. Nulla di più facile, l’imprenditore rispetto alla show girl è sempre stato più taciturno e non ama che si parli di lui sui giornali. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni, come quella secondo cui sarebbe stata Michelle a fare il primo passo. La Hunziker ha voluto rispondere a modo suo a tutti questi gossip.

Sarebbe la prima volta che commenta la notizia del suo riavvicinamento a Trussardi. Come sempre ha voluto farlo con ironia e tra le righe, senza essere troppo esplicita. Il riferimento ai rumors che la riguardano è però evidente. La show girl ha condiviso un collage di alcune sue facce buffe e ha scritto: “Io che leggo i giornali in questi giorni GOOD NEWS: NO NEWS !!!

Anche in questi giorni nonostante l’output delle notizie che leggo sia positivo c’è sempre comunque la necessità di buttarci sopra un cono d’ombra. Mah”. Parole che potrebbero sì confermare un ritorno di fiamma, ma smentire tutte le altre indiscrezioni.

Il post di Michelle Hunziker