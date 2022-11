0 Facebook Luminarie di Natale a Napoli, la città sarà tutta illuminata a festa: quando si accenderanno Cronaca 10 Novembre 2022 13:45 Di redazione 2'

Le luminarie a Napoli ci saranno. Sancito il patto tra la Città metropolitana e il Comune che ha stanziato la cifra di un milione e mezzo di euro. Come affermato da Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, entro l’8 dicembre le luminarie natalizie dovranno essere accese in città.

Luminarie a Napoli entro l’8 dicembre, pareri contrastanti: scoppia la polemica

Pareri contrastanti tra i cittadini partenopei: c’è chi è felice delle decorazioni e chi invece reputa questo tipo di spesa un vero e proprio spreco.

Le dieci Municipalità stanzieranno i fondi per le luminarie, ma alcune periferie non sono d’accordo con questa spesa – soprattutto in tempo di rincari energetici – e la considerano come ‘superflua‘. “Questa storia ha dell’incredibile” dice Sandro Fucito, presidente del quartiere Barra-Ponticelli a ‘Il Mattino‘: “Noi non abbiamo ne risorse ne organizzazione. Questi fondi si destinino a iniziative solidali“.

La polemica non si placa, dello stesso avviso di Sandro Fucito anche il collega Salvatore Pace della V Municipalità: “Il Comune di Napoli brucia un milione e mezzo per un mese di festa, farina e forca. Non c’è tempo per proporre un progetto“.