Liberata Alessia Piperno, l'annuncio della Meloni: "Sta tornando a casa" Cronaca 10 Novembre 2022

L’annuncio di Giorgia Meloni è arrivato poco fa, è stata rilasciata Alessia Piperno. Dopo un lungo lavoro diplomatico, la giovane è stata liberata e sta tornando in Italia. La premier da Palazzo Chigi ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a liberare la ragazza. La blogger 30enne era stata arrestata lo scorso 28 settembre a Teheràn.

La Meloni ha informato subito i genitori di Alessia Piperno con una telefonata: “Il segretario generale Stoltenberg mi perdonerà se faccio una cosa irrituale. Come avrete saputo Alessia Piperno sta tornando a casa. Volevo ringraziare i nostri servizi di Intelligence, il sottosegretario Mantovano, e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario, silenzioso per riportare a casa questa ragazza”.

“I’m sorry”, ha detto al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che si trovava a Palazzo Chigi per un incontro.