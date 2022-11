0 Facebook Chiama la madre dopo il forte terremoto nelle Marche e scopre che era morta da due mesi Cronaca 10 Novembre 2022 14:01 Di redazione 2'

Dopo la forte scossa di terremoto nelle Marche una donna ha chiamato sua madre – residente ad Ancona – per sapere come stesse e ha scoperto che era morta da due mesi. E’ questa una triste storia che si è appresa all’indomani del sisma che ha fatto tremare mezza Italia.

Una figlia non sentiva la madre da due mesi, probabilmente a causa di alcuni dissidi. Dopo la forte scossa di terremoto ha però deciso di farle una telefonata, voleva sapere se fosse tutto ok. Quando ha chiamato la madre – una signora di 78 anni, originaria di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno – non ha ricevuto risposta. Così preoccupata ha allertato il 112, i militari si sono recati presso l’abitazione e con l’aiuto dei vigili del fuoco sono riusciti a entrare in casa.

Purtroppo appena hanno varcato la porta, hanno fatto la triste scoperta: la donna era morta ormai da due mesi, il suo cadavere era in evidente stato di decomposizione. Le autorità dopo aver confermato il decesso per cause naturali, pare infatti che la donna abbia avuto un malore, hanno restituito la salma alla famiglia per l’organizzazione dei funerali.