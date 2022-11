0 Facebook Dramma nel Salento, neonata muore improvvisamente: aveva dormito con i genitori Cronaca 10 Novembre 2022 14:10 Di redazione 1'

Immane tragedia in quel di Taranto, nel Salento: una neonata di 40 giorni è morta all’improvviso. La piccola aveva dormito con i genitori, ma al loro risveglio l’hanno trovata priva di sensi.

I sanitari del 118, nonostante le manovre di soccorso, hanno trovato la neonata in arresto cardiocircolatorio. Purtroppo la piccola è morta durante il trasporto all’ospedale di Taranto. I genitori sono indagati per omicidio colposo. Sequestrati anche alcuni oggetti usati per la piccola.

Disposta l’autopsia sul corpo della neonata

Sul corpicino della neonata non vi erano segni di violenza: è stata disposta l’autopsia per scoprire le cause della morte. Tra le possibili cause sussiste quella del decesso naturale per patologia congenita o per soffocamento.