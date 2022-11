0 Facebook Tragedia in strada: ragazzino muore investito dal tram mentre stava andando a scuola Cronaca 8 Novembre 2022 11:11 Di redazione 1'

Un ragazzo di 14 anni è morto poco dopo le 8 del mattino. Stava attraversando con la bici, insieme a un compagno di scuola, i binari all’angolo con via Ammiano quando, per cause ancora da accertare è finito sotto il mezzo che lo ha ucciso.

Luca Marangoni stava attraversando i binari quando è avvenuta la tragedia. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Sul posto anche l’autista del mezzo Atm, di 45 anni, sotto choc. Come riporta il Corriere della Sera, il ragazzo frequentava il primo anno del liceo Scientifico Alber Einstein di Milano, a cento metri dal luogo in cui è avvenuto il drammatico incidente.

“Oggi per Milano è un giorno molto triste”, ha scritto in un tweet il sindaco Beppe Sala. “Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino”, conclude il sindaco. Dalla direzione del liceo Einstein: “Siamo sconvolti, è una tragedia, una terribile tragedia”.