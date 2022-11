0 Facebook Incidente in auto per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il racconto della coppia: “Brutto” News 9 Novembre 2022 11:40 Di redazione 2'

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno avuto uno spaventoso incidente d’auto. La coppia, che era in compagnia di Marco Fantini, era diretta verso Verona per una sfilata della collezione Intimissimi Uomini, dove i due ragazzi dovevano sfilare.

Incidente Cecilia e Ignazio: come stanno

Per dinamiche che sono ancora da chiarire l’auto sulla quale viaggiavano in autostrada si è scontrata prima contro un guardrail e poi contro un furgone. Moser sui social ha parlato di un vero e proprio ping pong: “La giornata è iniziata nel migliore dei modi, abbiamo fatto un ping pong su guardrail furgone guardrail furgone guardrail. Anche stavolta è andata“.

Per fortuna stanno tutti bene e nessuno si è fatto male, secondo Cecilia sono stati molto fortunati poiché l’incidente è stato davvero spaventoso: “Chiamatemi fortunata dopo la mattina che abbiamo avuto. Sveglia alle 6 del mattino, un piccolo incidente… Grazie a Dio che abbiamo un angelo custode che ci ha protetto, perché ce la siamo vista brutta. Però tutto bene, cioè non è successo niente di grave a nessuno. Chiamatemi fortunata“.

Dunque un grosso spavento per la coppia che qualche giorno fa ha annunciato le nozze. Un momento molto sereno che è stato interrotto da questa parentesi di paura. Come hanno detto i due fidanzati, e lo stesso Fantini, per fortuna non è accaduto nulla di grave.