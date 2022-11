0 Facebook Il gioco di Stefano e Santiago, padre e figlio si divertono e Belen riprende tutto News 8 Novembre 2022 13:19 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ad essere una famiglia, allargata ma pur sempre una famiglia. La coppia è più innamorata che mai e trascorre moltissimo tempo assieme, ancora non sembra che convivano, probabilmente lo show man partenopeo vuole tenersi un suo spazio tutto suo, ma il bel De Martino è spesso a casa della show girl. Una normale serata si trasforma in un momento di gioco con il piccolo Santiago.

Il gioco di Santiago con Stefano De Martino

Il bambino chiaramente sarà al settimo cielo del riavvicinamento tra il padre e la madre, anche perché così potrà trascorrere molto tempo con il suo papà. I due hanno un rapporto molto speciale, lo stesso De Martino in un’intervista aveva raccontato che erano quasi come due amici. E a vederli nelle storie di Belen sembra proprio così, i due si sono divertiti a fare delle acrobazie e si sente il bambino prendere in giro il papà parlando con una voce camuffata, come se stesse imitando qualcuno.

In sottofondo si ascolta la risata di Belen. Un quadretto familiare davvero molto tenero. Santiago con la sua simpatia da tempo è diventato una star dei social, protagonista di diverse pubblicazioni di Stefano e Belen è amatissimo dal pubblico.