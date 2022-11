0 Facebook Lutto all’università in Campania, addio al prof. Del Gaudio. La moglie: “La tua stella risplenderà per sempre” Cronaca 8 Novembre 2022 13:15 Di redazione 2'

Lutto per l’intera comunità di Gragnano, cittadina in provincia di Napoli. Lacrime e dolore per la triste scomparsa del professor Vincenzo Del Gaudio. Quest’ultimo insegnava Scienze Umanistiche della Comunicazione e del Turismo dell’Università della Tuscia.

ondo dispiacere comunichiamo la prematura scomparsa del professore Vincenzo Del Gaudio, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’università E-Campus. Docente particolarmente apprezzato da tutti gli studenti, ha insegnato storia del teatro e dello spettacolo presso il nostro dipartimento dal 2019 ad oggi. Ricercatore brillante e versatile, Vincenzo si è occupato di storia, sociologia, teatro e media digitali, con particolare riferimento alle logiche della rimediazione”, questo il post scritto dall’Ateneo sui social.

Tanti i messaggi di amici, colleghi e studenti. Di seguito quello della moglie Giovanna: “Ha finito i suoi giorni terreni ma la sua stella risplenderà sempre in tutti coloro che hanno potuto conoscerlo. I funerali verranno celebrati nei prossimi giorni“.

“La notizia mi ha lasciato senza parole! Prof. Vincenzo Del Gaudio un destino amaro ha fatto ‘calare il sipario’ sulla tua giovane vita. Proprio come il teatro che non ‘muore mai’, anche tu resterai vivo nei miei ricordi.. Grazie di tutto! Riposa sereno“.