Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono più innamorati che mai. La coppia è da poco tornata da un viaggio romantico a Londra, che è stato poi documentato sui social. Intanto, però, non si fermano i rumors che li riguardano. A parlare è ancora una volta l’esperto di gossip Alessandro Rosica.

Al settimanale Mio Rosica ha rivelato alcuni dettagli sulla presunta relazione passata, di cui lui stesso aveva parlato, tra De Martino e Antonella Fiordelisi. Ha raccontato che all’epoca lo show man napoletano avrebbe avuto flirt con diverse donne dello spettacolo. Ma la vera bomba l’esperto di gossip l’ha lanciata rispetto all’amore ritrovato tra Belen e Stefano.

La relazione tra Stefano e Belen

A detta di Rosica la storia sarebbe destinata a finire di nuovo: “Sono abbastanza complici e non dimentichiamo che hanno un figlio insieme. Io sono certo che questa relazione, comunque, finirà di nuovo. La fedeltà durerà pochi mesi. È una storia malata nata per morire”. Chiaramente si tratta di una dichiarazione che non trova alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Stefano e Belen per ora sembrano più innamorati che mai ed entrambi più volte hanno dichiarato che vogliono viversi la loro relazione lontani dal gossip. Dunque con molta probabilità non si cureranno delle parole di Rosica. Staremo a vedere.