Santiago si diverte con mamma Belen, il bambino modello per la sua mamma News 2 Novembre 2022

Quando si dice buon sangue non mente, Santiago De Martino è una vera e propria star dei social. Lo sa bene Belen Rodriguez che l’ha scelto, da tempo, come modello d’eccezione per la linea d’abbigliamento sua e dei fratelli Hinnominate.

Santiago modello per mamma Belen

Non è la prima volta che il piccolo Santiago fa il modello per la sua mamma. Tempo fa la show girl argentina aveva documentato una giornata di shooting per la nuova collezione di Hinnominate. Il brand ha anche una linea kids e quale miglior modello per promuoverla se non il bel Santiago.

Il piccolo di casa indossa spesso gli abiti di Hinnominate. L’ultimo video pubblicato da Belen nelle sue storie mostra Santiago che si diverte a sfilare in casa con gli abiti del brand. Il bambino ha sfoggiato un cappello brandizzato, un elegante cappotto, un pantalone bianco e una maglia, tutto ovviamente della collezione Hinnominate kids. Dalle immagini sembra proprio che il bambino si diverta a fare il modello e va detto, è un vero talento.