Finale a sorpresa per Mina Settembre, nella terza stagione cambierà completamente la sua vita News 7 Novembre 2022 08:07

Grande successo per la serie tv Mina Settembre. La fiction targata Rai e girata a Napoli ha visto concludersi ieri la seconda stagione. L’assistente sociale interpretata da Serena Rossi ha ottenuto anche questa volta il pieno di ascoltatori.

L’attrice napoletana è diventata ormai la regina della prima serata della domenica. Il suo personaggio, creato dalla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni, è entrato nel cuore dei telespettatori. La stagione è finita tra diversi colpi di scena.

Infatti, la vita di Mina cambierà del tutto almeno da tre prospettive. Quello familiare: la madre, interpretata da Marina Confalone, è malata e sembra affetta da una patologia terminale contro la quale sembrano non esserci molte speranze.

Quella sentimentale: Domenico, ovvero l’attore Giuseppe Zeno, è tornato insieme a lei e per entrambi si respira aria di matrimonio. Anche se il ginecologo è dovuto partire in fretta e furia per la Spagna. La sorella ha avuto bisogno di lui per un’emergenza, il suo compagno è rimasto vittima di un agguato.

Infine, la sorpresa più grande, ha riguardato la maternità. Mina, infatti, potrebbe adottare Viola interpretata da Ludovica Nasti. La bambina si è presentata a casa dell’assistente sociale chiedendole di diventare sua figlia. In quel momento è entrata dalla porta la zia, Marisa Laurito.

Intanto, lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro ha dichiarato a Fanpage che è già in produzione la terza stagione della serie tv. Le riprese sono in programma e Mina Settembre dovrebbe tornare sullo schermo nel 2024. Ci saranno novità importanti riguardanti i personaggi.