Michele Placido: "Per noi pugliesi la capitale d'Italia è Napoli" News 7 Novembre 2022 16:17

L’occasione c’è stata per la presentazione e la promozione del film ‘L’ombra di Caravaggio’. Michele Placido è giunto a Napoli insieme al figlio Brenno. E ai microfoni di Napoli Today ha rilasciato queste dichiarazioni d’amore rivolte alla città.

Queste le parole dell’attore: “Per noi pugliesi la capitale d’Italia è sempre stata Napoli. Napoli è cultura, gastronomia e ricordi, tanti“. Ha invece affermato il figlio, Brenno Placido: “Napoli per me è un luogo magico. Un privilegio per me, come attore, aver potuto recitare in questa città e in chiese come quella di Sant’Agostino“.