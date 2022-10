0 Facebook Boom di ascolti per la prima puntata di Mina Settembre, il segreto della madre Olga insospettisce i fan Spettacolo 3 Ottobre 2022 13:01 Di redazione 2'

E’ iniziata la seconda stagione di Mina Settembre e com’era prevedibile le storie che vedono protagonista la bella Serena Rossi nei panni di un’appassionata assistente sociale hanno fatto il pieno di ascolti. La serie televisiva – andata in onda domenica sera su Rai 1 – ha registrato il 27,72% di share con 5.237.000 telespettatori, classificandosi al primo posto dei programmi televisivi più visti in prima serata.

Del resto la serie aveva già ottenuto un ottimo successo nella prima stagione e le sorti di Mina Settembre avevano appassionato il pubblico. La prima puntata è iniziata con il botto con Mina che ha preso una decisione rispetto alla sua vita sentimentale, scegliendo di riprovarci con l’ex marito, Claudio. Domenico però non è uscito dalla sua vita, anzi. Il bel ginecologo e l’assistente sociale dovranno continuare a vedersi poiché terranno un corso di educazione sessuale nelle scuole. Dunque la loro storia potrebbe non essere finita qui.

Mina Settembre, anticipazioni seconda puntata: il segreto di Olga

Nella prossima puntata di Mina Settembre – che andrà in onda domenica 9 ottobre – Mina e Irene potrebbero finalmente riavvicinarsi. Le due amiche, che hanno litigato dopo che Mina ha scoperto il segreto sull’amica e la relazione avuta con il defunto padre, potrebbero avere un chiarimento. Intanto a incuriosire i telespettatori è il segreto della madre di Mina, Olga.

La donna ha lasciato la casa dicendo alla figlia che sarebbe partita per una crociera di 4 mesi in giro per il mondo. Già sul finale della prima puntata si comprende che in realtà non è in vacanza e non ha lasciato Napoli. Anche nel prossimo appuntamento continuerà a far credere alla figlia di essere in viaggio, ma è più vicina di quanto Mina creda. La signora potrebbe avere problemi di salute che vuole tenere nascosti alla figlia.