Ritrovata la macchina di Kvaratskhelia: ladri in casa mentre lui dormiva, dove si trovava Cronaca 3 Novembre 2022

E’ stata ritrovata l’auto di Khvicha Kvaratskhelia, il calciatore del Napoli che la scorsa sera aveva subito il furto. I ladri sono entrati nella casa di Cura, preso le chiavi della Mini Countryman e sono scappati via mentre l’azzurro dormiva al piano di sotto.

Kvaraskhelia ha presentato stamani la denuncia e, come riporta il Meridiano, le indagini hanno condotto al ritrovamento del veicolo rinvenuto in Via lavinaio a Trentola Ducenta proprio poco fa.

Finisce bene la vicenda per il calciatore del Napoli.