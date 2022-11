0 Facebook Ladri in casa di Kvaratskhelia, rubata l’auto del calciatore del Napoli Cronaca 3 Novembre 2022 15:15 Di redazione 1'

Brutta disavventura per il calciatore del Napoli Kvicha Kvaratskhelia: il georgiano ha subito un furto nella sua casa di Cuma, nel Napoletano. A riferire la notizia è l’edizione online de il ‘Corriere dello Sport‘.

Disavventura per Kvaratskhelia: i ladri entrano in casa e gli rubano l’auto

I ladri hanno portato via una Mini Countryman: fortunatamente per il calciatore del Napoli nessuna conseguenza. Il fuoriclasse partenopeo ha già sporto denuncia al Commissariato di Pozzuoli. Stamane ha svolto regolarmente l’allenamento sotto gli ordini di mister Spalletti in vista della delicata sfida di sabato alle ore 18 contro l’Atalanta.