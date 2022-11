0 Facebook Tiziana Cantone, nuova ‘brutta notizia’ per la mamma, riguarda il video: “E’ di nuovo online” Cronaca 3 Novembre 2022 21:07 Di redazione 1'

Nuova ed ennesima brutta notizia per la mamma di Tiziana Cantone, la giovane 31enne di Mugnano che si tolse la vita nel 2016 in seguito alla diffusione di video hot di cui era protagonista. Il caso fece molto scalpore e infatti dopo diverso la mamma è ancora alla ricerca della verità su quella tragedia.

Il video di Tiziana Cantone di nuovo online

Come riporta il Fatto Quotidiano, nonostante la battaglia della mamma affinché i filmati venissero rimossi, purtroppo alcuni circolano di nuovo sul web. Già lo scorso maggio fu denunciata la violazione, ma a quanto pare ci sono ancora filmati che girano.

Tra alcuni siti hot degli Stati Uniti è riapparso uno dei filmati della giovane. Purtroppo non c’è pace per questa giovanissima che, dopo una battaglia legale, ha deciso di togliersi la vita e ora è la mamma a continuare a lottare per lei.