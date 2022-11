0 Facebook Ilary Blasi trova le borse nascoste ed esce a cena con un uomo: chi è il “nuovo cavaliere” Spettacolo 3 Novembre 2022 14:55 Di redazione 2'

Ilary Blasi ha da poco recuperato le borse nascoste dall’ex marito, Francesco Totti. La conduttrice pare abbia trovato le sue amate collezioni all’interno della spa della villa all’Eur. Ad aiutarla un fabbro che ha forzato la porta e ha ritrovato all’interno gli oggetti di valore che quindi non sarebbero stati restituiti dall’ex marito, ma ritrovati in maniera casuale e comica.

Come riportato in esclusiva da FQ Magazine, Ilary e Francesco vivono ancora nella stessa mega villa all’Eur ma in luoghi ben divisi per cui l’ex letterina da tempo non visitava l’altra parte dell’abitazione. Si sarebbe recata alla spa in compagnia della figlia Chanel ritrovando la porta chiusa. Dopo aver insistito con i domestici l’ex signora Totti avrebbe così deciso di rivolgersi a un fabbro per fare poi la scoperta: le borse e le scarpe che tanto cercava erano nascoste al suo interno. Subito dopo questo ritrovamento insomma la Blasi sarebbe tornata alla sua vita di tutti i giorni.

Ilary Blasi ed Edoardo

I fotografi hanno paparazzato la conduttrice a cena con un altro uomo. Si chiama Edoardo e fa l’immobiliarista. E’ la prima volta che Ilary viene avvistata con un uomo dopo la dichiarazione del divorzio. A differenza dell’ex marito che ormai finisce in copertina tutte le settimana insieme a Noemi Bocchi, sua nuova compagna, la Blasi non è mai stata fotografata con nessun uomo, né ha rilasciato interviste a giornali e televisioni.