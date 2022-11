0 Facebook Lutto nel Napoletano, è morto padre Sannino: “Un grande salesiano!” Cronaca 3 Novembre 2022 14:59 Di redazione 1'

Lacrime e dolore a Portici, nel Napoletano per la scomparsa di padre Giorgio Sannino. Enorme lo sconforto soprattutto per la famiglia dei salesiani.

Padre Sannino era molto amato e stimato dall’intera comunità. A divulgare la notizia della sua morte è la Parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria in Portici: “La Parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria in Portici e Noi Associazione Oratorio Salesiani Portici partecipa al dolore di tutta la famiglia per la dipartita del carissimo Padre Giorgio Sannino, confortati dalla certezza della parola di Gesù: Vieni servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore (cfr. Mt 25,21)”

I messaggi di cordoglio sui social

La morte di padre Sannino ha scosso l’intera comunità: sono diversi i messaggi di cordoglio apparsi sui social: “Si è spento un grande salesiano sempre nei nostri cuori Don Giorgio Sannino“, “Ritroverà tanti oratoriani che lo hanno preceduti nel Regno. E sarà festa!!“.