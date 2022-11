0 Facebook Dolore e sgomento nel Napoletano, addio a Cristiano Luciano: lascia le due figlie Cronaca 3 Novembre 2022 14:47 Di redazione 1'

Dolore e sgomento a Marano, nel Napoletano, Cristiano Luciano. 40 anni, è stato ritrovato morto all’interno del capannone in cui lavorava. Enorme lo sconforto di amici e parenti per la notizia del tragico decesso.

Secondo le prime informazioni, Cristiano si sarebbe tolto la vita nella sua fattoria dove gestiva un’azienda di allevamento. Indagini in corso per chiarire la dinamica del dramma: non si esclude nessuna pista, quella del gesto estremo resta la più papabile.

Cristiano lascia due figlie

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Cristiano. Le esequie avranno luogo domani, venerdì 4 novembre alla parrocchia di San Castrese a Marano. Cristiano, separato dalla moglie, lascia due figlie.