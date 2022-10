0 Facebook Belen Rodriguez si trasforma per la festa di Halloween di Santiago: lo scatto è impressionante News 29 Ottobre 2022 14:12 Di redazione 2'

Belen Rodriguez sa bene come sorprendere i suoi figli e questa volta in occasione di Halloween ha davvero superato se stessa. La show girl argentina per partecipare alla festa, probabilmente di scuola, di Santiago, si è letteralmente trasformata e il risultato è davvero sorprendente.

La sorpresa di Belen a Santiago per Halloween

La show girl trascorre molto tempo con i suoi figli e chiaramente non poteva perdersi la festa di Halloween di Santiago. Così ha deciso di trasformarsi, non poteva di certo scegliere un semplice travestimento. Belen è diventata la protagonista di Maleficient. La trasformazione è documentata nelle sue storie social, dove ha pubblicato gli scatti della festa in compagnia di Santiago, Luna Marì e di nonna Veronica.

Cosa non si fa per i figli. La bella Belen non ci ha pensato due volte e ha voluto fare questa sorpresa al figlio, presentandosi alla festa con un travestimento davvero da urlo che avrà sicuramente lasciato a bocca aperta gli amici del figlio e anche i loro genitori. Impossibile non notarla. Non era presente Stefano De Martino che nelle sue storie invece ha condiviso le immagini da un’aereo, dunque potrebbe essere partito per motivi di lavoro.

Le foto del travestimento di Belen Rodriguez per Halloween