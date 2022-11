0 Facebook Napoli a luci rosse, proposta piccante per Lozano: “Facciamolo a tre” Sport 2 Novembre 2022 15:12 Di redazione 1'

Una proposta indecente. La modella messicana Jessica Sodi ha lanciato un invito a dir poco piccante per il calciatore del Napoli, suo connazionale Hirving Lozano.

Jessica Sodi – balzata agli onori della cronaca per esser diventata una vera star su OnlyFans – ai microfoni di Elo Podcast, ha dichiarato di voler andare a letto proprio con ‘Chucky’ Lozano. La modella ha affermato sul calciatore azzurro: “E’ sposato? Non m’interessa troppo, potremmo anche fare qualcosa a tre“.

La proposta di Jessica Sodi

Jessica Sodi – come riporta l’edizione online de il ‘Corriere dello Sport‘ ha poi aggiunto senza farsi troppi problemi: “Lo farei sudare come in una partita di calcio“.