0 Facebook Napoli, autista dell’autobus picchiato da un passeggero: “Fammi scendere c’è traffico” Cronaca 2 Novembre 2022 15:52 Di redazione 1'

Violenza a Napoli. Martedì 1 novembre, intorno a mezzogiorno, un uomo ha aggredito un’autista della linea 584 che conduce al cimitero. Il motivo? Il rifiuto del conducente di farlo scendere fuori fermata.

Napoli, autista picchiato da un passeggero: il motivo

Siamo a via Foria, cuore pulsante di Napoli. Per via dell’enorme traffico, l’aggressore avrebbe chiesto all’autista di scendere anche se non vi erano fermate. A seguito del rifiuto del conducente, l’uomo ha iniziato a prenderlo a pugni in viso e sul naso.

L’uomo poi è riuscito a scendere dall’autobus per darsi alla fuga. La vittima, nonostante la violenza subita, è riuscito a sostare il pullman e garantire la sicurezza ai viaggiatori.