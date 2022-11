0 Facebook Belen Rodriguez, le condizioni del papà in ospedale: “Forza papà tu sei una forza della natura” Spettacolo 1 Novembre 2022 15:23 Di redazione 1'

Gustavo Rodriguez, il papà di Belen, è stato ricoverato in ospedale per problemi di salute. A darne notizia è stat Veronica Cozzani, mamma della showgirl e moglie del paziente. Non sono noti al momento i motivi, ma la figlia Belen gli ha dedicato un dolce messaggio proprio in queste ore.

Ha rotto il silenzio l’argentina e su Instagram ha scritto: “Mio padre, una forza! Uomo di grande dignità, ti rimetterai presto…”, a corredo di una foto del padre condivisa sui social anche dalla madre Veronica Cozzani.

“Halloween in ospedale! Rimettiti presto Gus!”, aveva scritto solo ieri Veronica, aggiungendo un cuore. A quanto pare l’uomo ha avuto ancora problemi di salute. Recentemente a Verissimo la conduttrice aveva detto del padre: “È la mamma il pilastro della nostra famiglia. Non che papà non lo sia, ma papà è molto sensibile, è più fragile di nostra madre. Se dici a papà che hai bisogno, lui si scioglie”.