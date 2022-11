0 Facebook Schianto tra scooter, Nicola Ciccarelli è deceduto dopo un mese di agonia: è lutto a Giugliano Cronaca 2 Novembre 2022 12:13 Di redazione 1'

Uno schianto in scooter. Lo scontro con un altro mezzo a due ruote avvenuto in via Enrico Fermi a Villaricca, al confine con Giugliano entrambe località dell’area Nord in provincia di Napoli. Dopo un mese di ricovero in ospedale la triste notizia.

Secondo quanto riportato da Fanpage, è deceduto Nicola Ciccarelli. Il giovane ha perso la vita a soli 31 anni. Le sue condizioni erano troppo gravi. Il 31enne era ricoverato presso il nosocomio Cardarelli di Napoli.

“Anche se non ci siamo frequentati, eri un simpaticone. Buon viaggio amico mio, mi dispiace tantissimo. Condoglianze alla famiglia“, questo è stato uno dei tantissimi messaggi di affetto e cordoglio dedicati al giovane e alla sua famiglia.