“Nino D’Angelo sta male”, il cantante napoletano spiega cosa è accaduto: “Ringraziando a Dio”

Spettacolo 1 Novembre 2022 15:39

A quanto pare nelle ultime ore è girata una notizia sulla malattia di Nino D’Angelo. Alcune voci vorrebbero il cantante napoletano malato. A smentire il tutto ci ha pensato lo stesso artista con un post molto ironico su Instagram.

Nino D’Angelo ha scritto: “Ringraziando a Dio non sono malato e stong frisco e tuosto. Non sappiamo con esattezza a cosa si riferisse, ma è probabile che qualcuno abbia messo in giro false voci sul maestro e che quest’ultimo le abbia volute smentire con la sua solita ironia.

L’artista partenopeo ha più volte raccontato di aver sofferto di depressione subito dopo la morte della mamma. Lo scorso anno ha avuto il Covid e non è stato benissimo, ma non ha nessuna malattia. Forse il cantante si riferiva a una pagina Facebook che ha pubblicato una foto, la stessa usata da D’Angelo per smentire la notizia, scrivendo un titolo “Sono malato”. Leggendo però il post si riferiscono proprio al periodo in cui Nino ha sofferto di depressione, che comunque è una malattia mentale gravissima.