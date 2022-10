0 Facebook Il padre di Belen ricoverato in ospedale: problemi di salute per Gustavo Rodriguez, le parole della moglie Spettacolo 31 Ottobre 2022 16:13 Di redazione 1'

Problemi di salute per Gustavo Rodriguez, il papà di Belen. L’uomo è stato ricoverato in ospedale. A dare notizia è la moglie Veronica Cozzani. La mamma di Belen ha mostrato il marito a letto, scrive: “Halloween in ospedale! Rimettiti presto Gus!”.

Il padre di Belen in ospedale

In quello scatto il papà della Rodriguez ha un filtro versione Halloween e questo fa pensare che non dovrebbe esser nulla di grave, ma non si conoscono i motivi che hanno condotto al suo malessere. L’ultima volta che Gustavo Rodriguez è stato in ospedale era giugno. La Cozzani spiegò che il marito aveva avuto problemi al colon.

Gustavo Rodriguez, che in argentina era diventato pastore anglicano, dovette abbandonare la carriera religiosa dopo che Belen è diventata famosa e le sue foto intime hanno fatto il giro di giornali e web. Oggi, sia lui che la moglie, si dedicano prettamente ai nipoti, ovvero i figli di Belen: Santiago e Luna Marì.