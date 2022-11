0 Facebook Il regalo di Belen Rodriguez ad Antonino al Gf Vip: “Una cosa importante per Luna Marì” Spettacolo 1 Novembre 2022 12:26 Di redazione 3'

Non è passato inosservato il gesto di Belen Rodriguez per Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip. Durante il suo momento, quando Alfonso Signorini ha raccontato la storia dell’ex compagno dell’argentina, non è mancato il sostegno da parte della showgirl.

Il papà di Antonino, come raccontato in passato, ha purtroppo perso la vita suicidandosi. Questo ha distrutto il ragazzo che ancora oggi porta i segni di quel lutto devastante. “La separazione mi ha distrutto. Avevo 8 o 9 anni e vedevo piangere mia madre, la vedevo soffrire. Ci siamo trasferiti a La Spezia e mio padre si ritrova ad avere i figli lontano da casa. Durante i preparativi per il mio 18esimo compleanno, abbiamo avuto una discussione. Non sono più riuscito a recuperarla quella discussione perché lui se ne è andato. Il 15 gennaio mia madre mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Dormivo, ero rilassato ed era una mattina come le altre. Mia madre ha avuto questo sfogo quasi come se cercasse aiuto. Mio padre si è tolto la vita. Era andato in depressione e nessuno se ne era accorto. La depressione a volte non ha voce. Questa cosa mi fa male. Mi sono accorto che non stava bene. Quel dolore non potrà mai passare. Avrei voluto vederlo. Ho l’immagine dei capelli, del profumo che aveva. Queste cose hi sempre cercato di dimenticarle.

La sorpresa di Belen ad Antonino

Per aiutare e confortare il giovane è poi arrivata la sorpresa di Belen. A un certo punto infatti il conduttore ha detto di aver parlato con la Rodriguez, che è sua amica, e di averle chiesto qualcosa per Antonino. Così l’argentina ha deciso di fare un passo indietro e di far sapere al papà della figlia, Luna Marì, che la piccolina sta bene. La preoccupazione più grande di Spinalbese era proprio quella di non poter sapere nulla della bambina. Questo messaggio per lui conta molto perché sente la manca della figlia. Ad aggiungere informazioni sulla bambina ci ha pensato la mamma di Antonino che in una lunga lettera ha scritto: “La tua topolina ad oggi cammina benissimo, i capelli sono sempre più biondi e lunghi. La vedo ogni settimana e stai tranquillo che non si è dimenticata di te, anzi. Ti mandiamo un grosso abbraccio e qui manchi a tutti, ma paradossalmente riusciamo a vederti di più adesso”.