Francesco Totti e i tradimenti durante il matrimonio con Ilary, al GF Vip: "Mi ha contattata" 31 Ottobre 2022

Dopo la rottura e il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, diverse voci sui tradimenti dell’uno e dell’altra sono circolate. Sopratutto Fabrizio Corona aveva promesso di smascherare i due per poi di fatto non dire nulla di compromettente. Ma ci avrebbe pensato una concorrente del GFVip a farlo.

Francesco Totti e Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha fatto una rivelazione mentre parlava con Edoardo Donnamaria in camera da letto e con Giaele De Donà. Ha raccontato di essere stata contattata da Francesco Totti dicendo letteralmente: “Mi ha scritto”. A quel punto la regia ha staccato subito l’inquadratura, ma su Twitter è presente il video. In ogni caso queste parole hanno fatto subito il giro dei social.

Antonella in pratica, alla dichiarazione di Giaele De Donà. “Potete fare un figlio e chiamarlo Francesco”, ha detto: “Mi ha scritto Totti”. La gieffina ha rivelato di essere stata contattata dall’ex della Blasi, ma non si sa in che modalità e per cosa. Si è trattato di un flirt? Un tradimento durante il matrimonio oppure un’amicizia. Altra alternativa potrebbe essere una pura invenzione della schermitrice, in passato accostata ad altri calciatori come Gonzalo Higuain.