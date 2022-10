0 Facebook Auto contro un muretto, tragico incidente nel Sannio: Sergio muore a 32 anni News 30 Ottobre 2022 20:00 Di redazione 1'

Tragico incidente all’alba di questa domenica, un giovane di 32 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un muretto con la sua auto. Lo schianto è avvenuto nel territorio del Reino, nel Sannio, lungo la strada che conduce a San Marco dei Cavoti.

Sergio perde la vita a 32 anni in un incidente

Sergio, come si chiamava il ragazzo che ha perso la vita, viaggiava a bordo di una Fiat che, per dinamiche che sono da chiarire, si è schiantato contro un muretto. La vettura si è praticamente piegata a metà. Sul posto oltre un’ambulanza sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a liberare il corpo dal cumulo di lamiere in cui si era trasformata la vettura.

Il 32enne potrebbe aver perso il controllo della vettura in discesa andando a impattare contro un muretto che delimita una fontana. A far scattare l’allarme sono stati alcuni automobilisti. La notizia della morte di Sergio ha sconvolto la comunità di Reino, dove il giovane era molto conosciuto. Ricordato da tutti come un bravo ragazzo con la passione per la pesca.