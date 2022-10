0 Facebook Tommaso Trussardi perde la pazienza e sbotta: “Quando getta me**a si metta davanti” News 29 Ottobre 2022 17:23 Di Sveva Scalvenzi 2'

Tommaso Trussardi per la prima volta perde la pazienza e decide di rispondere sui social agli ultimi gossip che lo riguardano. Da giorni si è tornati a parlare di un suo possibile ritorno di fiamma con Michelle Hunziker, un riavvicinamento con il tentativo di riprovarci. Poi però si è diffuso un ulteriore rumor che lo vedrebbe vicino a una dama di Uomini e donne.

Tommaso Trussardi perde la pazienza

Il gossip era stato lanciato dall’influencer Amedeo Venza, che ha negato il ritorno di fiamma con Michelle Hunziker, parlando di una presunta relazione tra Trussardi e una protagonista di Uomini e Donne. L’imprenditore questa volta ha voluto rispondere. E’ forse la prima volta che decide di essere così diretto sui social.

Tommaso Trussardi non solo ha smentito quanto detto da Amedeo Venza, ma l’ha anche attaccato pesantemente. Così in una storia sul suo profilo Instagram, dove condivide ben poco della sua vita privata, ha scritto: “Il sedicente esperto di gossip (a me sconosciuto) Amedeo Venza professa sulla mia vita privata…Mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile gossip. Signor Verza, quando getta m***a sul ventilatore dovrebbe mettercisi davanti…vedrà che poi le passa la voglia. Oppure forse, visto il personaggio, potrebbe anche piacerle”. Parole forti quelle dell’imprenditore che ha voluto zittire l’ennesima voce su di lui. Forse avrà deciso di farlo proprio perché non vuole che il gossip entri nuovamente nella sua vita privata. In merito al ritorno con Michelle Hunziker, infatti, si era detto che l’imprenditore avrebbe però vietato interviste su questioni personali. E l’indiscrezione su una fasulla relazione potrebbe averlo fatto infuriare proprio perché potrebbe voler proteggere la sua famiglia, che si starebbe riunendo.

Lo screen della storia di Tommaso Trussardi