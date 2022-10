0 Facebook Antonino Spinalbese si lascia andare sotto le lenzuola con Giaele, momento intimo tra i due Spettacolo 29 Ottobre 2022 15:05 Di redazione 2'

Antonino Spinalbese e Giaele pare proprio che si siano lasciati andare al Grande Fratello Vip. Dopo l’avvicinamento i due si sarebbero concessi un momento di intimità sotto le lenzuola. Lei è sposata, ma ha spiegato chiaramente che lei e il marito si concedono di avere delle relazioni extra coniugali.

Cosa è accaduto tra Antonino e Giaele

E l’ex di Belen Rodriguez pare proprio piacere molto a Giaele. Da tempo i due si stuzzicano, battutine e tenerezze scambiate sono state il leit motiv degli ultimi giorni e adesso potrebbe essere successo qualcosa di più.

Tutti negli ultimi giorni avevano potuto notare l’avvicinamento tra Antonino e Giaele. Adesso, però, pare che i due si siano spinti oltre le tenerezze. Come si vede dal video pubblicato sulla pagina Twitter del Grande Fratello i due si sono nascosti sotto le lenzuola e sembrerebbe che si siano concessi un momento di intimità. La passione è scoppiata? Pare proprio di sì. Non ci resta che aspettare il commento di Alfonso Signorini in puntata.

Il video di Antonino e Giaele sotto le lenzuola