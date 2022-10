0 Facebook Folla in piazza Plebiscito, lunga fila davanti al Palazzo Reale: atmosfera magica News 29 Ottobre 2022 20:47 Di redazione 1'

Lunga fila quest’ultimo sabato di ottobre in piazza Plebiscito, dove all’incirca un centinaio di persone hanno composto una lunga coda davanti al Palazzo Reale. Un’atmosfera magica, complice anche il clima caldo la città pullula di persone e turisti.

Folla in piazza Plebiscito

La grande affluenza in piazza Plebiscito è dovuta all’iniziativa di poter visitare il Palazzo Reale il sabato sera a soli due euro. Le prossime date saranno il 5 e il 9 novembre. Un’iniziativa che ha già attirato moltissime persone, spinte non solo dal prezzo del biglietto d’ingresso economico ma anche dal fatto di poter ammirare la bellezza della reggia napoletana di sera, in un’atmosfera davvero suggestiva.

La lunga fila si è creata prima ancora che aprissero i cancelli. Le persone raccolte in modo ordinato hanno atteso che aprissero le porte. “Siamo qui per visitare il Palazzo Reale di sera – ha commentato un turista a Vocedinapoli.it – non capita tutti i giorni di poter ammirare questo luogo così suggestivo“.

Le foto della fila a Palazzo Reale