Arriva la terza stagione di Mare Fuori, quando andrà in onda: colpi di scena e perdite nel cast
29 Ottobre 2022

Sta per arrivare la terza stagione di Mare Fuori. La fiction Rai che racconta le vicende di giovani detenuti nel carcere minorile di Napoli dovrebbe andare in onda su Rai 2 il prossimo febbraio, poi passerà su Netflix. E proprio da quando è stata offerta anche dalla piattaforma streaming, la serie ha ottenuto uno strabiliante successo.

Quando andrà in onda Mare Fuori 3

Dunque non si dovrà attendere ancora molto, Mare Fuori 3 sta per arrivare. Secondo il settimanale Chi saranno tante le novità e i colpi di scena. Al centro della serie sarà affrontato il tema dell’amore adolescenziale e come questo possa rivelarsi salvifico o spesso anche una condanna. Ai vecchi protagonisti se ne affiancheranno di nuovi e pare proprio che dovremo dire addio ad alcuni volti amati.

Non si sa chi del vecchio cast lascerà la serie, ne quanti vecchi protagonisti abbandoneranno la serie. Alcune voci, lanciate dai fan della serie, nei vari gruppi social legati a Mare Fuori affermano che durante le riprese avrebbero visto un carro funebre. L’ipotesi è che possa esserci quindi un decesso nel carcere. Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma, per sapere cosa accadrà dovremo attendere la prima puntata di Mare Fuori.