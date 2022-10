0 Facebook Antonino Spinalbese vuole vedere Luna Marì: “Sente la mancanza”. Belen non vuole? News 28 Ottobre 2022 09:24 Di redazione 2'

Antonino Spinalbese sta partecipando al Grande Fratello Vip e da tempo, nel confessionale, chiede di avere notizie di Luna Marì. Il concorrente sente molto la mancanza della figlia e vedendo gli inquilini che stanno ricevendo sorprese dai loro cari, vorrebbe sapere anche lui qualcosa della bambina. Per ora, però, non ha ricevuto alcuna risposta e dietro questo silenzio potrebbe esserci la volontà di Belen Rodriguez. La show girl non avrebbe apprezzato la partecipazione del suo ex al programma e pare che voglia tenere la bambina lontana da tutto ciò.

Perché Antonino non può vedere Luna Marì al Grande Fratello Vip

A parlare del retroscena è stato Gabriele Parpiglia che durante una puntata di Casa Pipol ha spiegato cosa sta accadendo: “Antonino chiaramente sente la mancanza e l’assenza di sua figlia Luna Marì, nata dal rapporto con Belen Rodriguez. Belen non ha approvato la scelta di Spinalbese di partecipare al Grande Fratello. Chiaramente lui vuole avere notizia di sua figlia”.

Parpiglia ha poi spiegato come, trattandosi di una minore, non è facile che in televisione Antonino possa vederla. Sebbene, come ha sottolineato il giornalista, in passato è accaduto e ci sarebbero anche altri modi per dare notizie al papà, come una video sorpresa o altro. La Rodriguez però, ha ipotizzato lo stesso Parpiglia, potrebbe essere contraria: ““Bisogna vedere come finirà questo braccio di ferro. Stiamo parlando di una minore, che è difficile da portare in studio. Però negli anni scorsi è successo“. Vedremo se nelle prossime puntate arriverà una sorpresa ad Antonino e se gli autori riusciranno a trovare il modo di fargli avere qualche notizia sulla sua piccola. E anche la show girl potrebbe convincersi a fargli ricevere qualcosa. Del resto proprio lei in un’intervista aveva detto come fosse contraria alle leggi sulla separazione che non concedono ai padri abbastanza tempo da trascorrere con i propri figli.