Peppe Di Napoli colmo di gioia, in arrivo una novità importante per il pescivendolo: i fan esultano Spettacolo 27 Ottobre 2022

Dopo la brutta vicenda dell’ordigno che ha colpito la pescheria di Peppe Di Napoli, arriva una bella novità per il pescivendolo più social di sempre.

A breve non lo vedremo solo alla sua risto-pescheria in via San Donato, a Pianura, ma anche in tv. Il pescivendolo napoletano parteciperà a un un nuovo programma come protagonista. A dare l’annuncio, via social, è proprio la Pescheria Peppe Di Napoli che indica come fare per partecipare ai casting.

“Se sei un appassionato di cucina ma SEI STRANIERO e non parli bene l’italiano o NON SEI DI NAPOLI e quindi non capisci il dialetto napoletano, ecco il programma tv perfetto per te DO YOU LIKE PESCE? su FOOD NETWORK, CANALE 33!!! UNA GIORNATA IN CUCINA con Peppe di Napoli lo chef si fa capire da tutti…pure dai Pesci! Contattateci subito, oggi stesso. Al numero 0039 349 83 54 556 Alla mail castingpeppedinapoli@gmail.com”.