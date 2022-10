0 Facebook Napoli, neonato portato sullo scooter come un pacco: il video che indigna il web Cronaca 27 Ottobre 2022 16:32 Di redazione 1'

Incredibile, ma vero: a Napoli un neonato portato su uno scooter come fosse un pacco postale. A riprendere l’episodio – su segnalazione di un utente – è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sui suoi canali social.

Napoli, neonato trasportato sullo scooter come fosse un pacco

Siamo al Corso Garibaldi, nel cuore di Napoli: come si evince dal filmato registrato da un passeggero di un’auto, su uno scooter ci sono due adulti, un uomo e una donna, lei senza casco e per lo più con un neonato tra le braccia.

Il commento di Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato l’episodio: “Abbiamo segnalato l’episodio alle Autorità, affinché i due genitori irresponsabili vengano individuati e denunciati“. Il politico ha poi aggiunto: “Chi mette in pericolo in questo modo l’incolumità dei propri figli, anche piccolissimi e neonati, non è in grado di fare il genitore e quindi i figli vanno dati in affidamento”.

IL VIDEO SUI SOCIAL