Attentato alla pescheria di Peppe Di Napoli: “Bomba ha distrutto tutto”, il video di quei momenti

Momenti di paura a Pianura, quartiere occidentale di Napoli, dove un malvivente ha distrutto la pescheria di Peppe Di Napoli in via San Donato. Il criminale, nel cuore della notte, ha posizionato un ordigno (di cui non si conosce la natura) all’esterno della saracinesca, causando di fatto la deflagrazione e la distruzione del locale.

Come appreso da Vocedinapoli.it che ha contattato lo stesso Peppe Di Napoli, proprietario della pescheria e ristorante, dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale si vede chiaramente l’uomo che agisce posizionando la bomba all’esterno del locale, qualche istante dopo lo scoppio.

Chi è Peppe Di Napoli

Stiamo parlando della Pescheria di Napoli di Peppe Di Napoli. Attività commerciale sita a Pianura, quartiere della zona ovest del capoluogo partenopeo, il locale è diventato famoso per le divertenti e gustose video ricette del bravo e simpatico Peppe.