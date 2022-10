0 Facebook Campania, minaccia la prof in classe durante la lezione: “Non farmi arrabbiare” Cronaca 27 Ottobre 2022 16:18 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto nei giorni scorsi in un liceo di Salerno: una professoressa minacciata dal suo alunno. Costretta ad intervenire la preside per calmare le acque. L’intera comunità scolastica senza parole per l’increscioso accaduto.

Docente minacciata dall’alunno: “Non farmi arrabbiare”

“Se mi fai arrabbiare ti giuro che te la vedrai male“, questa la minaccia di uno studente nei confronti della sua professoressa durante l’orario di lezione, davanti all’intera classe. “La docente è provata e sconvolta dalla situazione” ha dichiarato la preside che poi aggiunge: “Ravviso un rischio emulazione da parte degli alunni più fragili. Valuto di chiedere l’intervento del Tribunale dei minori“.