Stefano De Martino e il messaggio romantico per Belen Rodriguez mentre è in diretta Spettacolo 26 Ottobre 2022

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino l’amore procede a gonfie vele. La show girl argentina e il bel napoletano sono più innamorati che mai e lo dimostrano con tenere dediche sui social network. Se prima eravamo abituati a vedere più esternazioni da parte di Belen, adesso anche Stefano si ‘sbilancia’ a colpi di dediche e messaggi romantici pubblici.

Il gesto romantico di Stefano De Martino per Belen

Dopo che la Rodriguez aveva invitato i suoi followers a seguire il programma del marito “Stasera tutto è possibile”, Stefano ha voluto fare lo stesso. Così, mentre la compagna era in diretta a Le Iene, ha condiviso in una delle sue storie l’immagine della tv con Belen in onda e ha aggiunto un cuore taggando la moglie. Un messaggio molto romantico e che soprattutto colpisce. De Martino, infatti, è sempre più restio a pubblicare aspetti della sua vita privata sui social.

Ma vedendo Belen più in forma che mai non avrà resistito e ha deciso di condividere le immagini della compagna con i suoi followers. Un’altra dimostrazione di quanto la coppia sia più solida e innamorata che mai.

La storia di Stefano De Martino