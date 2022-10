0 Facebook Belen Rodriguez e le parole per Stefano De Martino in diretta: “Mio marito vi fa sorridere” News 25 Ottobre 2022 13:52 Di redazione 2'

Belen Rodriguez sempre più innamorata di Stefano De Martino. La show girl quando è lontana dal suo compagno – generalmente per i rispettivi impegni lavorativi – lo segue come può. E chiaramente non poteva perdersi la puntata di Stasera Tutto è Possibile, il programma di Rai 2 condotto dallo show man partenopeo.

Il messaggio di Belen mentre Stefano è in tv

De Martino sta dando prova di grande abilità nella conduzione, dimostrando una grande scioltezza e ironia davanti alle telecamere. Lo sa bene anche Belen, che ha invitato i followers a seguire il programma, spiegando come Stefano faccia ridere ‘quasi sempre’ anche lei: “Adesso su Rai 2…mio marito vi fa sorridere, quanto fa sorridere “quasi sempre” anche a me! Con stasera Tutto è possibile!”.

Il “quasi sempre” del commento allegato alla storia ha fatto sorridere non poco i suoi followers. In tanti hanno ipotizzato che volesse essere una velata frecciatina al marito per le volte che non la farebbe ridere. C’è poi chi ha notato come la show girl argentina tenda sempre a sottolineare che il bel De Martino è suo marito, che sia un messaggio alle tante spasimanti dello show man partenopeo? Possibile, la Rodriguez non ha mai nascosto la sua grande gelosia.