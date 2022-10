0 Facebook Scomparso, commerciante trovato in auto senza vita a Giugliano: Domenico aveva 36 anni Cronaca 26 Ottobre 2022 11:04 Di redazione 1'

Era sparito e i familiari ne avevano denunciato la scomparsa. Purtroppo per loro è arrivata la triste notizia. Domenico M. 36enne commerciante di Giugliano, è stato trovato senza vita. Il corpo era in un’automobile all’interno di un parcheggio.

A fare la terribile scoperta i carabinieri. I militari hanno trovato il cadavere nella vettura ferma in via Galiero, a Calvizzano. La vittima era sposato e non aveva figli. Il 36enne potrebbe aver deciso di togliersi la vita. L’ipotesi del suicidio sarebbe una di quelle valutate dagli inquirenti.

Sul posto il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico.