Il ragazzo accoltellato a scuola sarebbe stato colpito perché aveva difeso la sorellina. E’ questo il retroscena che emerge sul terribile episodio di violenza avvenuto nella giornata di martedì in una scuola di Miano, dove un 15enne è stato colpito da un coetaneo nel corso di una lite. L’aggressore è stato individuato ed arrestato, confessando di aver accoltellato il compagno.

Intanto, la madre del ragazzino colpito, al quotidiano Il Mattino, ha raccontato che la sera precedente all’accoltellamento il figlio avrebbe ricevuto già alcune minacce: “Mio figlio mi ha detto che lunedì sera aveva avuto una discussione con un ragazzo per difendere la sorella 13enne accusata di aver dato fastidio sui social a un ragazzino coetaneo fidanzato. Quella sera a mio figlio è stato detto con chiarezza di non andare a scuola il giorno dopo perché sarebbe stato accoltellato”.

Cosa che purtroppo è accaduta, come spiegato dalla madre del 15enne: “Mio figlio è stato aggredito all’improvviso mentre si trovava nel corridoio al terzo piano (…). E’ stato aiutato dai suoi compagni, non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, nonostante fosse già stato minacciato”.

Una lite tra ragazzini terminata nel sangue, sarebbe questo quanto emerge dal racconto della madre della giovane vittima. Madre che adesso ha laciato un appello affinché migliori la sicurezza nelle scuole: “Sono scioccata, non voglio vendetta, reputo i genitori dell’aggressore persone per bene e non hanno colpa. Vorrei che quanto accaduto a mio figlio non accadesse a nessun’altro”.