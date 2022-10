0 Facebook Emma Marrone e la visita dopo aver asportato il tumore: “Prendetevi cura di voi” News 25 Ottobre 2022 16:09 Di redazione 1'

Emma Marrone ha un rapporto con i suoi fan molto diretto, la cantante comunica sui social quasi tutto ciò che le succede. Così quando ha affrontato un problema di salute non ha esitato a raccontare cosa le stesse accadendo, anche per inviare un messaggio ai suoi followers quanto è importante la prevenzione.

Emma Marrone, le condizioni dopo il tumore

Ora che ha sconfitto la sua battaglia contro un tumore deve comunque sottoporsi a visite di controllo. Così anche quest’appuntamento è diventato occasione di dire a chi la segue come è fondamentale sottoporsi a controlli di routine. “Sto bene”, ha detto la Marrone. Poi ha spiegato: “Direzione Milano. Ma prima visita di controllo a Bologna. Tutto bene”. Poi ha ribadito l’importanza della prevenzione: “Mi raccomando ragazz*, prendetevi cura di voi. Fate un check up ogni tanto. Pe sta sereni”.

Emma non ha attraversato un momento facile, la perdita del padre è stata per lei un duro colpo. Adesso però ha voluto comunicare con felicità che la battaglia più brutta non si è riaccesa, che sta bene e in salute, spingendo i fan a fare sempre prevenzione.