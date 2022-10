0 Facebook Apprensione a Napoli, scomparso Filippo. Familiari in ansia: “Ha vuoti di memoria” Cronaca 25 Ottobre 2022 15:54 Di redazione 1'

Sono ore d’apprensione per Filippo Buonaurio, 70enne scomparso a Napoli. I suoi cari sono molto preoccupati: è una persona anziana con dei vuoti di memoria.

Filippo è scomparso questa mattina in zona Secondigliano. Indossava una polo gialla a righe bianche, un pantalone nero ed il giubbotto beige. L’uomo – come affermato dai familiari – potrebbe essere in stato confusionale e non ricordare dove si trova la sua abitazione.

