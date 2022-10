0 Facebook Vergogna in aula, studenti sparano la professoressa: la scena in un video News 25 Ottobre 2022 16:20 Di redazione 1'

Una scena vergognosa è diventata virale sui social, quella di una professoressa colpita con una pistola dai suoi alunni in classe. Il video è diventato virale e riprende la donna mentre sta facendo lezione. Certe scene purtroppo accadano sempre più spesso soprattutto da quando social come Tik Tok vengono utilizzati dai ragazzini per fare trend che diventano virali.

Non siamo a Napoli, dove pure stamattina a Miano uno studente di 16 anni è stato accoltellato da un suo coetaneo. Ci troviamo nell’istituto “Viola Marchesini” e lo studente, che è stato ripreso da altri amici, ha pubblicato le immagini sui social. Il sito “La Voce di Rovigo” ha ripreso la notizia spiegando che la professoressa è stata colpita per ben due volte: prima alla testa e poi a un occhio.

La dirigente dell’Istituto ha emesso dei provvedimenti disciplinare contro i ragazzi, avvisato la polizia e i genitori. Dal video si vede chiaramente come l’insegnate si stata colpita alla testa all’improvviso con la pistola ad aria compressa che si trovava fuori dall’inquadratura. Intanto gli alunni ridono e la deridono. Poco dopo il colpo all’occhio.