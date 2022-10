0 Facebook Anticipazioni quinta puntata Mina Settembre, guai in vista per l’assistente sociale Spettacolo 24 Ottobre 2022 11:44 Di redazione 2'

Grossa attesa per la quinta puntata di Mina Settembre, dopo la conclusione burrascosa dell’ultima, tutti vogliono sapere cosa accadrà tra l’assistente sociale e l’affascinante ginecologo. Domenico, infatti, ha scoperto che Mina gli ha tenuto nascosto un segreto, non gli ha detto che la sua analista è Giulia, la sua attuale compagna.

Anticipazioni quinta puntata Mina Settembre

Rimasto molto deluso dal comportamento di Mina, la affronta e lei gli fa capire di provare ancora qualcosa per lui. Ma il ginecologo è rimasto molto ferito dalle sue scelte passate e dal segreto che non gli ha detto, così in questo momento non sembra intenzionato a perdonarla. Anche nella quinta puntata di Mina Settembre, infatti, la tensione tra i due dovrebbe essere molto alta.

Intanto Mina tornerà a Procida per aiutare il fratello Gianluca, che intanto si è innamorato di Sophie, la figlia di Juliette, proprietaria del B&B dove alloggia. Ma sono tanti i problemi che l’assistente sociale dovrà affrontare, non solo nel lavoro. Oltre alla lontananza con Domenico, c’è anche il segreto della madre che presto verrà a galla. La donna, infatti, ha detto di essere partita per una crociera, ma la verità è un’altra. La zia di Mina inizia a sospettare che c’è qualcosa che non va e presto potrebbe scoprire di cosa si tratta. Dunque l’assistente sociale dovrà cercare di ricucire il suo rapporto con il bel ginecologo e probabilmente fare i conti con una scoperta sulla madre che non le piacerà.