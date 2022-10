0 Facebook Maurizio Costanzo e la relazione con una donna sposata, il racconto: “Sono arrivati i carabinieri” Spettacolo 24 Ottobre 2022 11:58 Di redazione 2'

Maurizio Costanzo ha scritto un altro libro, un racconto che vuole essere una sorta di bilancio sulla sua vita e la sua carriera, “Smemorabilia/ Catalogo sentimentale degli ogetti perduti”, edito da Mondadori.

Maurizio Costanzo e la relazione con una donna passata

Nel libro Costanzo ha affrontato diverse tematiche, tra cui quella dell’adulterio, fino a qualche anno fa reato penale, ma ancora oggi – a detta sua – fortemente punito. In un’intervista al settimanale 7, proprio parlando di questo tema ha rivelato un retroscena sulla sua vita che fino a questo momento non tutti conoscevano. Costanzo ha confessato di avere avuto una relazione con una donna sposata: “Decenni fa ebbi una storia con una donna sposata. Il marito sporse denuncia, arrivarono i carabinieri. Per fortuna eravamo vestiti. Fecero la famosa prova della mano sotto le lenzuola per vedere se il letto fosse caldo. La prova fallì, niente denuncia. Rimasi a piede libero. Che follia…”.

Ha poi parlato delle sue relazioni passate: “A distanza di anni tante storie appaiono incomprensibili: si capisce perché ci si lascia, meno perché ci si era messi insieme. Me ne rendo conto quando ripenso ai miei trascorsi sentimentali”. E chiaramente non poteva mancare una parola per Maria De Filippi: “Per me Maria è vivere”.

Costanzo ha poi spiegato qual è il suo rapporto con il potere: “Anche se una dose di cattiveria ce l’ho. Ma non ho mai voluto arricchirmi per il gusto di arricchirmi. Ho maneggiato somme anche ingenti. Ma alla fine il mio rapporto col denaro è minimo. Mi serve per vivere bene. Non lo spreco”.