La domenica di Belen Rodriguez, prima da Stefano De Martino e poi la dolce serata Spettacolo 24 Ottobre 2022

Belen Rodriguez sta vivendo un momento molto sereno, a dimostrarlo ci sono le tenere storie che condivide sui social network. La show girl argentina è appena rientrata da un viaggio di lavoro, è stata in Puglia per lo shooting del brand d’abbigliamento che ha con i fratelli Jeremias e Cecilia. Appena rientrata ha potuto riabbracciare i suoi figli, Santiago e Luna Marì, ma anche Stefano De Martino con cui da tempo è tornata assieme.

Belen Rodriguez e la domenica con i figli e Stefano De Martino

E anche la domenica appena trascorsa Belen l’ha passata con il compagno e con i due figli. Il bel De Martino con la piccola Luna Marì ha uno splendido rapporto, lui stesso aveva detto che è per lui come una nipotina. La show girl argentina ha fatto visita allo show man accompagnata proprio dalla bambina e dal figlio Santiago. Lo dimostrano le immagini condivise dalla show girl che sono state scattate in casa del bel De Martino.

Madre e figli sono poi andati via e sono rientrati a casa loro, dove hanno trascorso la serata. Santiago si è divertito a giocare con la sorellina e Belen ha coccolato i suoi figli. I video pubblicati dalla show girl hanno intenerito molto i suoi followers.